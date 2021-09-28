Иранский посол в России отметил хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией

28 сентября, 19:43

«У нас всегда были хорошие отношения с соседними странами. Это так и сейчас».

Об этом в беседе с журналистами сказал посол Ирана в России Казем Джалали.

«Я имею ввиду Азербайджан и Армению. Мы очень надеемся, что завершение конфликта приведет к развитию экономических отношений, отношений между гражданами этих стран», — подчеркнул иранский дипломат, слова которого приводит АПА.

Говоря о международном транспортном коридоре «Север-Юг», посол подчеркнул, что Иран, Азербайджан и Россия играют главную роль в осуществлении этого проекта: «Мы осуществляем очень важное сотрудничество, и оно обязательно даст результат. Иран развивает сотрудничество с Азербайджаном и Россией, и в частности сотрудничество в сфере железных и автомобильных дорог. Мы завершаем строительство участка Рашт-Астара железной дороги. Азербайджанская Республика планирует финансировать строительство иранского участка железной дороги Рашт-Астара. Надеемся, что соседняя и дружественная страна Азербайджан профинансирует это строительство высокими темпами, и мы завершим его строительство. Что касается других узлов коридора «Север-Юг», расположенных на территории Ирана, то мы строим эти железнодорожные маршруты за счет собственных источников финансирования. В любом случае, сразу после полного окончания строительства железной дороги мы получим прямую дорогу из Финляндии в Санкт-Петербург, а оттуда в Персидский залив и Оманское море. В Персидском заливе есть железная дорога, а в Оманском море мы строим железную дорогу Шахбахар-Захедан. Мы получим хорошую возможность для перевозки грузов по коридору «Север-Юг» из Индии, из Юго-Восточной Азии в Европу», — подчеркнул посол Ирана.

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.