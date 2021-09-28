Иранский посол в России отметил хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией

«У нас всегда были хорошие отношения с соседними странами. Это так и сейчас».

Об этом в беседе с журналистами сказал посол Ирана в России Казем Джалали.

«Я имею ввиду Азербайджан и Армению. Мы очень надеемся, что завершение конфликта приведет к развитию экономических отношений, отношений между гражданами этих стран», — подчеркнул иранский дипломат, слова которого приводит АПА.

Говоря о международном транспортном коридоре «Север-Юг», посол подчеркнул, что Иран, Азербайджан и Россия играют главную роль в осуществлении этого проекта: «Мы осуществляем очень важное сотрудничество, и оно обязательно даст результат. Иран развивает сотрудничество с Азербайджаном и Россией, и в частности сотрудничество в сфере железных и автомобильных дорог. Мы завершаем строительство участка Рашт-Астара железной дороги. Азербайджанская Республика планирует финансировать строительство иранского участка железной дороги Рашт-Астара. Надеемся, что соседняя и дружественная страна Азербайджан профинансирует это строительство высокими темпами, и мы завершим его строительство. Что касается других узлов коридора «Север-Юг», расположенных на территории Ирана, то мы строим эти железнодорожные маршруты за счет собственных источников финансирования. В любом случае, сразу после полного окончания строительства железной дороги мы получим прямую дорогу из Финляндии в Санкт-Петербург, а оттуда в Персидский залив и Оманское море. В Персидском заливе есть железная дорога, а в Оманском море мы строим железную дорогу Шахбахар-Захедан. Мы получим хорошую возможность для перевозки грузов по коридору «Север-Юг» из Индии, из Юго-Восточной Азии в Европу», — подчеркнул посол Ирана.