Американские сенаторы ополчились на главу МВФ



Сенаторы США потребовали от президента Джо Байдену привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву из-за нарушений при составлении рейтинга Doing Business.

Речь идет о нарушениях при составлении рейтинга Doing Business в то время, когда Георгиева работала на высших должностях во Всемирном банке. Независимый аудит установил, что она распорядилась поднять в рейтинге Китай, а также изменить позиции Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Сама Георгиева это отрицает.

«Сложно преувеличить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая», – говорится в письме Байдену, которое подписали руководитель комитета по международным делам Сената демократ Роберт Менендес и старший республиканец в комитете Джим Риш. По их мнению, это может подвергнуть риску всю современную систему международных финансов – так называемую Бреттон-Вудскую.