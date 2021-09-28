США пригрозили Турции санкциям, если Анкара приобретет новые С-400

Комитет сената США по международным отношениям пригрозил Турции дополнительными санкциями в случае, если Анкара захочет приобрести у России дополнительное количество систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

«Наша позиция была предельно ясна в законе CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»): санкции налагаются на любую организацию, ведущую крупный бизнес с российскими военными или разведывательными структурами. Любые новые покупки Турции приведут к новым санкциям», — говорится в сообщении комитета.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует в будущем закупить у Москвы дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.