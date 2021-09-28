Alibaba прекращает продажу оборудования для майнинга криптовалют



Гигант электронной коммерции Alibaba объявил , что 8 октября прекратит продажу специализированного оборудования для майнинга на своих платформах.

Alibaba заявила, что ее решение было принято в ответ на последний циркуляр Народного банка Китая о криптовалютной торговле, а также на циркуляр 2017 года. Уведомление , подписанное некоторыми из ведущих финансовых регуляторов Китая и опубликовано в пятницу, запретило всю криптографическую торговую связанную деятельность в стране.

Но компания заявила, что также принимает во внимание «нестабильность законов и правил» о криптовалютах во всем мире. Alibaba закроет две категории: «Аксессуары для майнеров блокчейнов» и «майнеры блокчейнов».

Гигант электронной коммерции заявил, что помимо запрета на майнинговые установки и сопутствующие аксессуары, он также преследует запрет на продажу криптовалют, таких как «Биткойн, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и Ethereum».

Любые продавцы, которые разместят такие продукты на своих платформах после 15 октября, будут подвергаться штрафам.

Alibaba управляет несколькими платформами в Китае, включая Taobao и рынок подержанных товаров Xianyu. Но это также группа, стоящая за международными платформами онлайн-покупок, такими как Aliexpress и Lazada в Юго-Восточной Азии.

Меры по борьбе с майнингом и торговлей криптовалютой в Китае начались в мае после заявления Государственного совета, но в основном это было оставлено на усмотрение властей провинции и города без общедоступного всеобъемлющего плана политики. Руководящие принципы политики пятницы не оставляют места для интерпретации, запрещая все криптографические транзакции и разъясняя, что майнинг должен быть устранен.