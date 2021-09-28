Легкоатлет Рамиль Гулиев открыл пицерию в Турции

Турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения, чемпион мира и Европы в беге на 200 метров Рамиль Гулиев начал продавать пиццу в Турции, сообщает DHA.

Известный турецкий легкоатлет с азербайджанскими корнями открыл собственную пиццерию в Анкаре. Гулиев отметил, что у спортсменов всегда одна и та же еда – они находятся на диете. Но при этом он очень любит пиццу и это побудило его открыть собственную пиццерию.

«В моей спортивной жизни еда всегда одинакова, мы сидим на диете. Нет возможности есть такую еду, как пицца. Но я люблю хорошо приготовленную пиццу. Вот почему я принял решение открыть пиццерию», — сказал Гулиев.

Он также пояснил, почему его выбор пал именно на пиццерию, сравнив при этом культуру питания в Турции и Азербайджане.

«Культура питания в Турции и Азербайджане похожа. Блюда в основном мясные, есть донер-кябаб и шаурма. Но хороших вариантов пиццы немного. Мы открыли это заведение, чтобы предлагать людям вкусную пиццу, которую я пробовал за границей. В каждой отрасли есть сложности, но мы не боимся трудностей», — подчеркнул Гулиев.

Кроме того, легкоатлет выразил надежду, что после неудачи на токийской Олимпиаде-2020, где он завершил выступление в полуфинале, сможет успешно выступить на Играх-2024 в Париже.

«Мы живем в трудное время, пандемия еще не закончилась, но социальная жизнь постепенно начинает приходить в норму. У нас есть большие планы на парижскую Олимпиаду. Я надеюсь, что мы сможем сделать в Париже то, что не смогли сделать в Токио», — добавил Гулиев.