«Ограбление сепаратиста». Как армянские дипломаты агентуру облапошили

В Армении очередной громкий скандал. Ереванский журналист Наири Охикян выступил с очередным громким разоблачением: армянские дипломаты, работающие в РФ, «ограбили» Исмаила Шабанова, талышского сепаратиста, активно сотрудничающего со спецслужбами Армении (Охикян, впрочем, именует его «талышским активистом»). По словам Охикяна, в своё время с Шабановым «очень хорошо работали». Но затем, весной 2020 года, Шабанов связался с Охикяном и пожаловался, что дипломаты его «ограбили». То есть, по словам Охикяна, пытались установить через Шабанова деловые отношения с талышскими бизнесменами, получили около 70 тысяч долларов и…исчезли. Охикян негодует: «Эти люди работали в посольстве – в представительствах Армении и «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Я связался с представителем «Арцаха» Масисом Маиляном, с МИД, где даже не опровергли, что подобное произошло, но мне сказали: «ты молчи, мы решим этот вопрос». Я попытался объяснить, что они выбросили в воду армяно-талышскую работу на протяжении десятилетий, но мне сказали, «мы решим этот вопрос». Через короткое время выяснилось, что против Исмаила Шабанова возбуждено уголовное дело в связи с тем, что Шабанов и через него другие люди передали сотруднику посольства Армении деньги, чтобы получить секретную информацию об армянской армии. Я снова связался с МИД и мне сказали, что эти указания получены от высшего руководства. Все свелось к тому, что именно благодаря Исмаилу Шабанову Масису Маиляну был запрещен въезд в РФ. Во время войны Мхитар Айрапетян связался со мной, чтобы я установил связь со своими талышскими друзьями для организации внутренних волнений в Азербайджане. Я объяснил, что не нужно было в свое время «обижать» этих людей и сводить на нет десятилетия работы». Теперь Охикян обвиняет армянских дипломатов и власти в «предательстве» и в том, что за рубежом вообще не ведётся целенаправленной работы.

Наш комментарий

Новости о криминальных и мошеннических схемах с участием армянских дипломатов приходят не тау уж редко. Достаточно вспомнить, как у «вора в законе» Рубена Татуляна по кличке «Роб», арестованного чешской полицией во время «сходки» в Карловых Варах в мае 2017 года, обнаружился армянский дипломатический паспорт, посол Армении в Украине Андраник Манукян продавал местным криминальным авторитетам посольские автомобильные номера, а посольство Армении в США умудрилось «спалиться» на отмывании денег — сия дипмиссия в стране, где имеется мощное и влиятельное армянское лобби, умудрилась нанять для продвижения интересов Армении никому не известную лоббистскую фирму…

Но в рассказе Охикяна куда важнее, скажем так, «деликатные аспекты» взаимоотношений армянских дипломатов с агентурой из числа талышских сепаратистов.

Любопытно, конечно, узнать, кем же на самом деле является «смелый разоблачитель» Наири Охикян — журналистом, как его представляют АрмСМИ, или же сотрудником спецслужб Армении с журналистским «прикрытием». Но куда важнее информация к размышлению о персонах вроде Исмаила Шабанова, «талышского политолога», оказавшегося банальным платным агентом армянских спецслужб. Более того, именно с помощью таких персон в Армении в начале второй Карабахской войны рассчитывали, по всей видимости, раскачать ситуацию в Азербайджане, спровоцировать внутреннюю напряженность и повторить сценарии ранних девяностых. Излишне напоминать, что те планы Еревана потерпели крах. И что во время 44-дневной войны Азербайджан продемонстрировал настоящее общенациональное единство. Неудивительно, что теперь, после столь оглушительного провала, армянские заплечных дел мастера усиленно ищут виноватых. И заодно сводят счёты со своими конкурентами, в том числе в МИДе, где с назначением Арарата Мирзояна вспыхнула ожидаемая подковерная борьба между «соросятами» и карьерными дипломатами. А среди талышской агентуры Еревана и так существовала изрядная внутренняя грызня: достаточно вспомнить конфликт между Аликрамом Гумбатовым и созданным армянскими спецслужбами в оккупированной на тот момент Шуше «талышским радио». То есть агентура банально передралась за подачки. Так что, возможно, это еще не последний скандал с «армянскими политологами»

Другое дело, что этих подробностей Наири Охикян приводить не станет

Нурани