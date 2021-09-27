Саакашвили приобрел билет до Тбилиси

28 сентября, 00:31

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране пройдут выборы в местные органы власти.

«Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», — сказал Саакашвили во время своего видеообращения, опубликованного на странице в «Фейсбуке». Он также прикрепил к посту скриншот билета на самолёт, из которого следует, что в Грузию политик полетит из украинского аэропорта Борисполь.

В начале сентября бывший грузинский лидер подтвердил, что собирается вернуться на родину к октябрьским выборам в местные органы власти, напоминает «Лайф». Тогда политик заявил, что о своём маршруте и точной дате приезда сообщит позже публично. Через несколько дней после этого лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тамар Чарквиани создала «Общенародное движение», целью которого является возвращение бывшего президента.

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США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».