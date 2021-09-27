СМИ Молдовы проинформировали читателей о сегодняшнем шествии в Баку

27 сентября, 20:36

Ведущие СМИ Молдовы написали о шествии в Баку в День Памяти 27 сентября.

Отмечается, что шествие было организовано в память о солдатах и офицерах, погибших за территориальную целостность Азербайджана, а также в память об убитых мирных гражданах и людей, пропавших без вести.

Также в новостях сообщается об участии в шествии Победоносного Верховного Главнокомандующего президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Отмечается, что главой государство был заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Кроме этого, также освещено посещение президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой могилы великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Подробнее по ссылкам ниже:

В Баку состоялось шествие в знак почтения светлой памяти шехидов Отечественной войны

FOTO // Marș în memoria soldaților și ofițerilor care au murit în luptele pentru integritatea teritorială a Azerbaidjanului

В Баку состоялось шествие в знак почтения памяти погибших на войне

В Баку почтили память шехидов Отечественной войны

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.