СМИ Молдовы проинформировали читателей о сегодняшнем шествии в Баку

Ведущие СМИ Молдовы написали о шествии в Баку в День Памяти 27 сентября.
Отмечается, что шествие было организовано в память о солдатах и офицерах, погибших за территориальную целостность Азербайджана, а также в память об убитых мирных гражданах и людей, пропавших без вести.
Также в новостях сообщается об участии в шествии Победоносного Верховного Главнокомандующего президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Отмечается, что главой государство был заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.
Кроме этого, также освещено посещение президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой могилы великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
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В Баку состоялось шествие в знак почтения светлой памяти шехидов Отечественной войны
FOTO // Marș în memoria soldaților și ofițerilor care au murit în luptele pentru integritatea teritorială a Azerbaidjanului
В Баку состоялось шествие в знак почтения памяти погибших на войне