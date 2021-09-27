На военном параде в Туркменистане впервые показали БПЛА Bayraktar

27 сентября, 16:13

Военный парад по случаю 30-летия независимости Туркменистана состоялся в Ашхабаде.

Стоит отметить, что торжественное мероприятие впервые прошло не у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага на юге столицы.

Парад начался с приезда президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на кабриолете. Его окружали всадники на ахалтекинских конях. Он объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана, сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что на параде военные впервые ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.