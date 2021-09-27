В Южной Кореи хотят официально запретить есть мясо собак

27 сентября, 18:30


Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на консультациях в правительстве, предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении официального запрета на использование в пищу мяса собак. Об этом 27 сентября сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Это предложение было сделано, когда премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем рассказал президенту о планах правительства улучшить уход за брошенными домашними животными. Последуют ли за предложением Мун Чжэ Ина какие-то конкретные действия, пока остается неясным. Борьба с традицией употребления в пищу собачьего мяса ведется в Южной Корее все последние десятилетия, собачатина официально не входит в список одобренных санитарным законом о пищевых продуктах, а в Сеуле продажа собачьего мяса признана незаконной с 1984 года. Регулярно проводятся демонстрации и пикеты противников употребления собак в пищу. Сам президент Мун считается любителем животных, на территории президентской резиденции живут несколько собак.

Однако древняя традиция поедания собак, первые свидетельства о которой встречаются в Корее в памятниках 4 века до н.э., до сих пор жива. Действуют полуподпольные рестораны, обычно в сельской местности, где можно найти блюда из собаки. Также в Южной Корее есть сравнительно малочисленная группа тех, кто считает, что употребление собак в пищу должно быть легализовано.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.