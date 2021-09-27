Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО в Украине.

Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Беларуси с докладом об обстановке на государственной границе.

«Особое внимание украинскому участку (границы – ред.) — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — подчеркнул белорусский лидер.

«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», — сказал президент.

По его словам, в противном случае Беларусь и Россия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», — заметил Лукашенко.