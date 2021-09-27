На Луне обнаружили рукотворные двухкилометровые металлические сооружения

Любитель астрономии и уфологии Скотт Уоринг снова обнаружил на поверхности Луны интересное сооружение. Уфолог изучал запись с космического аппарата НАСА и смог отыскать на ней большое металлическое сооружение. По его словам, постройка имеет рукотворное происхождение, а не природное. Предполагается, что ответственны за сооружение инопланетные цивилизации, передает Planet- today.
Скотт Уоринг негодует, не понимая почему другие люди не обнаружили постройку. Рассмотреть находку можно на 7.40 минуте видеоряда. Металлическое сооружение, по предварительным расчетам, имеет длину около двух километров, а высоту около полутора километров. Располагается объект в одном из кратеров Земного спутника.
Уфолог не раз находил подобные строения и совсем не удивлен недавней находке. Он считает, что часто обнаруживает странные объекты в Космосе. Скотт полагает, что люди ограничиваются просмотром подобных видеозаписей первыми минутами, игнорируя остальные.