Россию, Китай и КНДР в Японии считают источниками угрозы кибербезопасности



Штаб кибербезопасности Японии утвердил проект новой трехлетней стратегии. В документе в качестве потенциальных источников хакерских атак впервые названы Россия, Китай и Северная Корея, сообщает ТАСС.

Стратегия была одобрена на сегодняшнем заседании, 27 сентября. В штабе считают, что ситуация с безопасностью ухудшается и геополитическая напряженность отражается в киберпространстве, которое «стало местом конкуренции между странами». «Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве и проводят кибератаки, направленные на кражу информации»,— говорится в документе.

Японские эксперты считают, что Китай осуществляет хакерские атаки для кражи военных и других передовых технологий. Россия же, по мнению Токио, проводит кибератаки для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах. Для укрепления безопасности японские власти планируют сотрудничать со странами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, помимо Японии туда входят США, Австралия и Индия).

Проект стратегии кибербезопасности Японии был обнародован в июле. 25 сентября лидеры стран QUAD договорились укрепить сотрудничество в области кибербезопасности. Стороны намерены создать специальную группу, которая займется разработкой программного обеспечения и общих стандартов в этой сфере, а также укреплением цифровой инфраструктуры.