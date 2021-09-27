Россию, Китай и КНДР в Японии считают источниками угрозы кибербезопасности

27 сентября, 12:19


Штаб кибербезопасности Японии утвердил проект новой трехлетней стратегии. В документе в качестве потенциальных источников хакерских атак впервые названы Россия, Китай и Северная Корея, сообщает ТАСС.

Стратегия была одобрена на сегодняшнем заседании, 27 сентября. В штабе считают, что ситуация с безопасностью ухудшается и геополитическая напряженность отражается в киберпространстве, которое «стало местом конкуренции между странами». «Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве и проводят кибератаки, направленные на кражу информации»,— говорится в документе.

Японские эксперты считают, что Китай осуществляет хакерские атаки для кражи военных и других передовых технологий. Россия же, по мнению Токио, проводит кибератаки для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах. Для укрепления безопасности японские власти планируют сотрудничать со странами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, помимо Японии туда входят США, Австралия и Индия).

Проект стратегии кибербезопасности Японии был обнародован в июле. 25 сентября лидеры стран QUAD договорились укрепить сотрудничество в области кибербезопасности. Стороны намерены создать специальную группу, которая займется разработкой программного обеспечения и общих стандартов в этой сфере, а также укреплением цифровой инфраструктуры.

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«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.