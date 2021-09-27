Китай запретил аборты в немедицинских целях

27 сентября, 11:31

Китай запретил аборты по немедицинским показаниям, сообщает Reuters со ссылкой на кабинет министров страны.

Согласно документу, на который ссылается агентство, ограничения связаны с заботой правительства Китая о женском здоровье.

В 2018 году минздрав Китая заявил, что прерывание беременности может вызывать бесплодие. В частности, в стране распространены аборты из-за «неправильного» пола ребенка.

В Китае наблюдается резкое снижение рождаемости. С 2011 по 2020 год рост населения был самым низким с 1950-х годов. Эксперты опасаются, что сокращение населения Китая окажется необратимым.

Несмотря на смягчения политики «одна семья — один ребенок» в 2015 году, с 2014 по 2018 годы в стране регистрировалось 9,7 млн абортов в год, что на 51% больше, чем в 2009-2013 годы.

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«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.