Уйгуры выкупили в Канаде церковь и превратили ее в мечеть

27 сентября, 11:00

Тюрки-уйгуры, проживающие в Торонто и его окрестностях, приобрели историческую церковь и превратили ее в мечеть.

Церковь «Маунт Кармел» была построена в 1873 году и, после того, как была преобразована в мечеть, получила название Исламский и культурный центр канадских турок-уйгуров.

Генеральный секретарь ассоциации турок-уйгуров Канады Итибар Артыш рассказал агентству «Анадолу», что церковь будет действовать не только как мечеть, но и как общественный центр.

Проживающие в Торонто и его окрестностях турки-уйгуры долгое время нуждались в центре, где смогли бы молиться и проводить общественные мероприятия, отметил он.

«Здесь мы будем одновременно совершать молитвы и обучать наших детей, в частности Корану. Нам нужно было такое место, чтобы не дать новому поколению ассимилироваться с западной культурой и, наоборот, познакомить его с богатыми традициями, обычаями и культурой Восточного Туркестана», — сказал он.

Последний пастор церкви «Маунт Кармел» Робин Уилки также принял участие в церемонии открытия. Он рад, что здание, которое долгие годы было местом богослужения, сегодня снова принимает верующих, даже если приверженцев иной религии.

Уилки назвал неприемлемыми давление и политику уничтожения, которую применяет Китай в отношении турок-уйгуров.

«Я слышал, что детей насильно разлучают с семьями и отдают в интернаты», — сказал он.

После официальной церемонии гостей угостили национальными блюдами уйгуров.

Здание церкви было приобретено за 610 тысяч канадских долларов, мечеть в скором времени будет открыта для молитв.

﻿

«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.