Уйгуры выкупили в Канаде церковь и превратили ее в мечеть

Тюрки-уйгуры, проживающие в Торонто и его окрестностях, приобрели историческую церковь и превратили ее в мечеть.

Церковь «Маунт Кармел» была построена в 1873 году и, после того, как была преобразована в мечеть, получила название Исламский и культурный центр канадских турок-уйгуров.

Генеральный секретарь ассоциации турок-уйгуров Канады Итибар Артыш рассказал агентству «Анадолу», что церковь будет действовать не только как мечеть, но и как общественный центр.

Проживающие в Торонто и его окрестностях турки-уйгуры долгое время нуждались в центре, где смогли бы молиться и проводить общественные мероприятия, отметил он.

«Здесь мы будем одновременно совершать молитвы и обучать наших детей, в частности Корану. Нам нужно было такое место, чтобы не дать новому поколению ассимилироваться с западной культурой и, наоборот, познакомить его с богатыми традициями, обычаями и культурой Восточного Туркестана», — сказал он.

Последний пастор церкви «Маунт Кармел» Робин Уилки также принял участие в церемонии открытия. Он рад, что здание, которое долгие годы было местом богослужения, сегодня снова принимает верующих, даже если приверженцев иной религии.

Уилки назвал неприемлемыми давление и политику уничтожения, которую применяет Китай в отношении турок-уйгуров.

«Я слышал, что детей насильно разлучают с семьями и отдают в интернаты», — сказал он.

После официальной церемонии гостей угостили национальными блюдами уйгуров.

Здание церкви было приобретено за 610 тысяч канадских долларов, мечеть в скором времени будет открыта для молитв.