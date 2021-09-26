Коротченко: 27 сентября 2021 г именно Армения первой нанесла массированный удар по Азербайджану

27 сентября, 00:52

Как минимум три исключительно осведомленных высокопоставленных источника (не азербайджанских!) рассказали мне, что 27 сентября 2021 года именно вооруженные силы Армении первыми нанесли массированный удар с использованием артиллерии и РСЗО по территории Азербайджана — пресловутая «доктрина Тонояна» в действии.

Замысел данной провокации был разработан и утвержден министром обороны Армении Давидом Тонояном в августе 2020 года.

В Ереване думали, что инициированные армянской стороной взаимные «перестрелки» продлятся дней пять-шесть — на этом все и завершится, а Армения в очередной раз продемонстрирует «молодецкую удаль и мощь». Так действуют гопники, когда пытаются взять на понт.

Армения хотела держать Азербайджан «в тонусе» — в ответ в Баку было принято решение наказать провокатора по-полной — началась контрнаступательная операция «Железный кулак» с самыми решительными целями. Уже на пятый день Минобороны Армении утратило централизованное управление войсками. Через 44 дня армянская армия была разгромлена, Ереван капитулировал.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.