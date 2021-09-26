Коротченко: 27 сентября 2021 г именно Армения первой нанесла массированный удар по Азербайджану

Как минимум три исключительно осведомленных высокопоставленных источника (не азербайджанских!) рассказали мне, что 27 сентября 2021 года именно вооруженные силы Армении первыми нанесли массированный удар с использованием артиллерии и РСЗО по территории Азербайджана — пресловутая «доктрина Тонояна» в действии.

Замысел данной провокации был разработан и утвержден министром обороны Армении Давидом Тонояном в августе 2020 года.

В Ереване думали, что инициированные армянской стороной взаимные «перестрелки» продлятся дней пять-шесть — на этом все и завершится, а Армения в очередной раз продемонстрирует «молодецкую удаль и мощь». Так действуют гопники, когда пытаются взять на понт.

Армения хотела держать Азербайджан «в тонусе» — в ответ в Баку было принято решение наказать провокатора по-полной — началась контрнаступательная операция «Железный кулак» с самыми решительными целями. Уже на пятый день Минобороны Армении утратило централизованное управление войсками. Через 44 дня армянская армия была разгромлена, Ереван капитулировал.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.