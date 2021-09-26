Стоимость газа в Украине ощутимо повысится

26 сентября, 22:29

В этом году жителям Украины придется платить за газ в полтора раза больше. С 1 октября некоторые национальные компании серьезно повысят свои тарифы, передает интернет-портал Ren.tv.

Самые высокие расценки будут для клиентов компании «ТАС Енергія Країни» – 31 гривна (1,16 доллара) за кубометр. Для сравнения, их предыдущие цены были ниже в 1,5 раза – 20,96 гривны (0,78 доллара).

Следом идет компания «КиївГазЕнерджи» со стоимостью на газ 30,5 гривны (1,14 доллара) за кубометр. Замыкает тройку лидеров «Асканія Енерджі», ее клиентам придется платить за газ 19,95 гривны (0,75 доллара).

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.