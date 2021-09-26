Обнародованы первые данные экзит-поллов с выборов в Германии

26 сентября, 20:48

Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%.

Об этом следует из данных экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.

Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%. «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок — третьи с 14,5%. На четвертом месте свободные демократы с 12%, правая «Альтернатива для Германии» набирает 10%, «Левые» также проходят в парламент с 5%, уточняет РИА Новости.

В свою очередь, как свидетельствуют экзит-поллы социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У «Зеленых» — 15%, у АдГ — 11%, у «Левых» — 5%.

Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (20:00 бак.вр.).

По итогам выборов в бундестаг сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.

Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политсил.

На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ — 20,5%, «Альтернатива для Германии» — 12,6%, СвДП — 10,7%, «Левые» — 9,2%, «Зеленые» — 8,9%.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.