Обнародованы первые данные экзит-поллов с выборов в Германии

Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%.

Об этом следует из данных экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.

Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%. «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок — третьи с 14,5%. На четвертом месте свободные демократы с 12%, правая «Альтернатива для Германии» набирает 10%, «Левые» также проходят в парламент с 5%, уточняет РИА Новости.

В свою очередь, как свидетельствуют экзит-поллы социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У «Зеленых» — 15%, у АдГ — 11%, у «Левых» — 5%.

Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (20:00 бак.вр.).

По итогам выборов в бундестаг сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.

Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политсил.

На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ — 20,5%, «Альтернатива для Германии» — 12,6%, СвДП — 10,7%, «Левые» — 9,2%, «Зеленые» — 8,9%.