Кабульцы недовольны ростом цен и дефицитом при талибах

В афганской столице люди стараются привыкнуть к новой реальности, когда и без того слабая экономика оказалась в ещё большем упадке. На первый план выходит потребность обеспечить себя хотя бы продуктами первой необходимости.

В городе создаётся иллюзия безопасности. За неё отвечает отдельный батальон «Талибана». Движение в городе в основном обеспечивается таксистами и владельцами небольших маршрутных автобусов. Общественный транспорт ходить перестал, да и цены на бензин оставляют желать лучшего и скачут регулярно то на 40%, то на 20%.

«Стабильности нет, очереди на заправках не позволяют что-то планировать и рассчитывать», — рассказывают водители (цитата по ТАСС).

Цены выросли и на продукты. Жители говорят, что стоимость муки за короткий срок подскочила на 30%, овощей — на 50%. При этом некоторые товары первой необходимости просто невозможно найти, в том числе и ряд лекарственных препаратов.

По словам местных жителей, усугубляется это проблемами с наличными средствами и ограничениями на международные переводы. Сейчас в банкомате можно снять в неделю лишь 20 тысяч афгани, что эквивалентно 200 долларам. Но, чтобы получить даже эту сумму, нужно отстоять огромную очередь.

«Вопрос выживания выходит сейчас на первый план, и настроение отчаяния вызывает прежде всего угроза нищеты», — признаются жители.