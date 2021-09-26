Кабульцы недовольны ростом цен и дефицитом при талибах

26 сентября, 17:13

В афганской столице люди стараются привыкнуть к новой реальности, когда и без того слабая экономика оказалась в ещё большем упадке. На первый план выходит потребность обеспечить себя хотя бы продуктами первой необходимости.

В городе создаётся иллюзия безопасности. За неё отвечает отдельный батальон «Талибана». Движение в городе в основном обеспечивается таксистами и владельцами небольших маршрутных автобусов. Общественный транспорт ходить перестал, да и цены на бензин оставляют желать лучшего и скачут регулярно то на 40%, то на 20%.

«Стабильности нет, очереди на заправках не позволяют что-то планировать и рассчитывать», — рассказывают водители (цитата по ТАСС).

Цены выросли и на продукты. Жители говорят, что стоимость муки за короткий срок подскочила на 30%, овощей — на 50%. При этом некоторые товары первой необходимости просто невозможно найти, в том числе и ряд лекарственных препаратов.

По словам местных жителей, усугубляется это проблемами с наличными средствами и ограничениями на международные переводы. Сейчас в банкомате можно снять в неделю лишь 20 тысяч афгани, что эквивалентно 200 долларам. Но, чтобы получить даже эту сумму, нужно отстоять огромную очередь.

«Вопрос выживания выходит сейчас на первый план, и настроение отчаяния вызывает прежде всего угроза нищеты», — признаются жители.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.