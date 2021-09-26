Известный писатель посвятил свою последнюю книгу турецкому спортсмену

Известный бразильский писатель Пауло Коэльо посвятил свою последнюю книгу «Лучник» (The Archer) турецкому спортсмену — олимпийскому чемпиону Мете Газозу.
74-летний писатель выложил в Твиттер видеоролик, где держит в руке турецкий перевод своей книги.
«Мете Газоз, эту книгу я в первую очередь посвящаю тебе. Предлагаю такому гению стрельбы из лука, как ты, свое произведение о «лучнике», говорит на видео Коэльо.
Мете Газоз получил золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Роман Коэльо «Лучник» появился на полках книжных магазинов 21 сентября.