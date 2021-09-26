Известный писатель посвятил свою последнюю книгу турецкому спортсмену

26 сентября, 13:40


Известный бразильский писатель Пауло Коэльо посвятил свою последнюю книгу «Лучник» (The Archer) турецкому спортсмену — олимпийскому чемпиону Мете Газозу.

74-летний писатель выложил в Твиттер видеоролик, где держит в руке турецкий перевод своей книги.

«Мете Газоз, эту книгу я в первую очередь посвящаю тебе. Предлагаю такому гению стрельбы из лука, как ты, свое произведение о «лучнике», говорит на видео Коэльо.

Мете Газоз получил золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Роман Коэльо «Лучник» появился на полках книжных магазинов 21 сентября.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.