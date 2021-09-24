Норвегия намерена отменить карантинные ограничения

Власти Норвегии с ближайшей субботы отменяют карантинные правила и ограничения, действовавшие в стране во время пандемии. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает Reuters.

Так, премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что социальное дистанцирование больше не будет требоваться, ночные клубы могут снова открыться, а рестораны вернуться к работе.

«Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели самые жесткие меры в Норвегии в мирное время… Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни», — сказала она.

Этот шаг является частью четырехэтапного плана по снятию ограничений, введенных в начале пандемии в 2020 году. Однако этот, последний шаг, несколько раз откладывался из-за уровня заболеваемости.

«Короче говоря, теперь мы можем жить как обычно», — сказал Солберг.

При этом, по данным Института общественного здравоохранения Норвегии, около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67% населения полностью привиты.