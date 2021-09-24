Норвегия намерена отменить карантинные ограничения

25 сентября, 00:02

Власти Норвегии с ближайшей субботы отменяют карантинные правила и ограничения, действовавшие в стране во время пандемии. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает Reuters.

Так, премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что социальное дистанцирование больше не будет требоваться, ночные клубы могут снова открыться, а рестораны вернуться к работе.

«Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели самые жесткие меры в Норвегии в мирное время… Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни», — сказала она.

Этот шаг является частью четырехэтапного плана по снятию ограничений, введенных в начале пандемии в 2020 году. Однако этот, последний шаг, несколько раз откладывался из-за уровня заболеваемости.

«Короче говоря, теперь мы можем жить как обычно», — сказал Солберг.

При этом, по данным Института общественного здравоохранения Норвегии, около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67% населения полностью привиты.

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Россия второй раз за месяц сменит командующего миротворцами в Карабахе. Им станет Геннадий Анашкин

25 сентября, 01:09

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщают армянские СМИ.

По данным агентства «Спутник», официально о назначении генерал-лейтенанта будет объявлено завтра.

Геннадий Владимирович Анашкин родился 1968 году в городе Куйбышеве (Самара), проходил службу в Германии. Анашкин служил в бывшей Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, был в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Группа под командованием Анашкина участвовала в боевых действиях против Грузии в 2008 году.

Напомним, первый командующий миротворцами Рустам Мурадов завершил свою миссию 6 сентября, его сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Как уже писал Minval.az, новость о назначении Кособокова командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе в Азербайджане была воспринята негативно.

Кособоков ранее служил в аннексированным Крыму заместителем командующего армейским корпусом, действующим в составе Военно-морского флота.

До этого, с 2015-го по 2017 год, он занимал должность командующего 7-й российской военной базой в оккупированной Абхазии. До недавнего времени Михаил Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией ВС РФ.

Части 58-й армии расположены на Северном Кавказе, а также в оккупированной Южной Осетии.