Армяне от безысходности покидают Армению, больше всего эмигрируют из Зангезура



В 2021 году Армению уже покинуло 110 тыс. человек. Об этом в беседе с журналистами 24 сентября заявил депутат от блока «Армения» Ваге Акопян.

Он заметил, что эмиграция из Армении достигла космических показателей.

По его словам, из Сюникской (Зангезур) области также началась серьезная эмиграция.

«Самая большая эмиграция именно из этой области. Власти Армении способствуют тому, чтобы села опустошались. Люди от безысходности покидают места своего проживания»,- добавил депутат.