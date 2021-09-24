Армяне от безысходности покидают Армению, больше всего эмигрируют из Зангезура

24 сентября, 15:56


В 2021 году Армению уже покинуло 110 тыс. человек. Об этом в беседе с журналистами 24 сентября заявил депутат от блока «Армения» Ваге Акопян.

Он заметил, что эмиграция из Армении достигла космических показателей.

По его словам, из Сюникской (Зангезур) области также началась серьезная эмиграция.

«Самая большая эмиграция именно из этой области. Власти Армении способствуют тому, чтобы села опустошались. Люди от безысходности покидают места своего проживания»,- добавил депутат.

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Армению призвали передать Азербайджану карты минных полей

24 сентября, 17:46


Координатор программы Института международного права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного при ООН, Джоэль Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета ООН по правам человека рассказала о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком на тему ликвидации опасных веществ и отходов, Дж.Фукс сказала, что IRDG серьезно обеспокоен воздействием опасных отходов, в основном от установленных мин. Потому что это приводит к тому, что огромные площади сельскохозяйственных угодий остаются неиспользованными, что серьезно влияет на окружающую среду, производство продуктов питания, передает АПА.

Было отмечено, что неправительственная организация, которую она представляет, призывает Совет по правам человека и международное сообщество принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, а также поддержать мирные и миротворческие усилия.

«IRDG призывает к укреплению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо приводить к большим человеческим потерям и травмам в то время, когда мины можно легко обезвредить», — отметила координатор.