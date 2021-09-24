Во Франции запретили книги об истории ислама

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что инициировал процедуру закрытия мусульманского издательства, которое публикует книги об истории ислама и видных военачальниках, сражавшихся во имя религии. Возмутившая французского министра книга – биография мусульманского военачальника 7 века Халида ибн аль-Валида.

В издательстве назвали заявление министра «политическим» и выразили обеспокоенность тенденцией французской политической модели к травле мусульманских организаций вне законных оснований, передает islam.ru.

Представители мусульманского общества страны отмечают, что Франция празднует свои колониальные даты и защищает деятелей эпохи колониализма, к которым в обществе неоднозначное отношение. Мусульманам же запрещают рассказывать о деятелях, которые важны для истории и идентичности.

Нынешнее заявление высокопоставленного чиновника стало продолжением мер, которые предпринимают власти в отношении мусульманских организаций и активистов.

До президентских выборов во Франции осталось менее восьми месяцев и шквал антимусульманских заявлений – это попытка отобрать голоса у крайне правых, полагают эксперты. Марин Ле Пен, известная своими антиисламскими и антимусульманскими взглядами, лидирует в опросах общественного мнения.