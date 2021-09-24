Врачам дано негласное указание сохранить жизнь «пермского стрелка»



«Пермский стрелок» Тимур Бекмансуров пришёл в сознание. Он лежит в ВИП палате, потому что там его удобнее охранять, сообщает телеграм-канал «База».

Правоохранители получили неподтвержденную информацию, что к нему в палату может прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших, после чего решили усилить его охрану.

Теперь вместе с Бекмансуровым и врачами дежурят более десятка полицейских, а на этаж, где лежит пермский стрелок, никого из посторонних не пропускают. Самого Бекмансурова положили в одиночную ВИП палату, чтобы оперативникам было удобнее вести за ним наблюдение. Окна в его палате заклеили зеркальной плёнкой.

Сам Тимур пришёл в сознание. Его состояние остаётся тяжёлым, не исключено, что Бекмансурову придётся делать искусственную почку. При этом врачи пермской больницы получили негласное указание – нужно сделать всё, чтобы сохранить ему жизнь.

В минувший понедельник студент юрфака, 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в пермский университет и устроил там массовую стрельбу. Жертвами стали шесть человек, еще 28 получили ранения. Сам стрелок во время задержания был тяжело ранен и сейчас находится в реанимации. Ему ампутировали ногу.