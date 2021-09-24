В Афганистане пообещали вернуть казни и ампутацию конечностей

24 сентября, 13:27

«Талибан» намерен возобновить проведение казней и ампутации конечностей за преступления, заявил в интервью Associated Press один из основателей движения мулла Норуддин Тураби.

При этом он уточнил, что казни, вероятно, больше не будут публичными.

Он отверг возмущение мирового сообщества по поводу казней, которые ранее происходили на глазах у толпы на стадионе, и предостерег от вмешательства в дела новых правителей Афганистана.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу, и мы будем устанавливать свои законы на основе Корана», — сказал Тураби.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.