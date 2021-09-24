В китайском Харбине, где произошла новая вспышка COVID-19, выявили дельта-штамм



Распространение вспышки коронавируса в китайском Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) связано с дельта-штаммом. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

За минувшие сутки власти города зафиксировали 15 новых случаев заражения, все они были выявлены в уезде Баянь города Харбин.

Как передает телеканал, «к настоящему времени при помощи секвенирования удалось установить, что случаи заражения связаны с дельта-штаммом». При этом не уточняется, сколько именно случаев связано с этим вариантом коронавируса.

21 сентября муниципальные власти Харбина отменили массовые мероприятия в городе и усилили противоэпидемические меры после выявления одного случая COVID-19. Как сообщило местное правительство, инфицированный приехал в город 7 сентября на поезде из провинции Цзянси. С 7 по 19 сентября он посетил ряд туристических достопримечательностей Харбина, ресторанов и кафе, а также несколько раз менял отели.

Власти города рекомендовали жителям без крайней необходимости не покидать Харбин. Согласно решению правительства, салоны для игры в маджонг, бани, кинотеатры, караоке, театры, дискотеки, массажные салоны, интернет-кафе, спортзалы, развлекательные и образовательные центры, а также расположенные в подвальных помещениях гостиницы временно приостановили работу. Кроме того, сокращено движение общественного транспорта, автобусы, такси и паромы города должны в обязательном порядке осуществлять перевозки только с открытыми окнами, а пассажирам предписано не снимать маски.

Как сообщил в пятницу провинциальный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, по данным на полночь 24 сентября, в провинции Хэйлунцзян выявлено в общей сложности три ввозных и 26 местных случаев заражения коронавирусом.