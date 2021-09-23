Украина вывезла из Афганистана еще 100 человек

24 сентября, 01:00

Утром в четверг из столицы Афганистана Кабула вылетел в Украину самолет на борту которого находится около 100 граждан. Об этом 23 сентября сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в переговорах об эвакуации принимали участие дипломаты Украины, Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Сегодня утром переговоры завершились успехом и из аэропорта Кабул вылетел гражданский рейс на борту которого находится 100 граждан. Ожидается, что самолет прибудет в Киев в течение 24 часов.

«В очередной раз Украина продемонстрировала свою решимость в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались», – отметили в ГУР.

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Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

23 сентября, 23:06

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении Международного суда.

«По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства», — говорится в сообщении.