Украина вывезла из Афганистана еще 100 человек

Утром в четверг из столицы Афганистана Кабула вылетел в Украину самолет на борту которого находится около 100 граждан. Об этом 23 сентября сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в переговорах об эвакуации принимали участие дипломаты Украины, Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Сегодня утром переговоры завершились успехом и из аэропорта Кабул вылетел гражданский рейс на борту которого находится 100 граждан. Ожидается, что самолет прибудет в Киев в течение 24 часов.

«В очередной раз Украина продемонстрировала свою решимость в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались», – отметили в ГУР.