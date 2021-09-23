Октай: TEKNOFEST внесет вклад в развитие и будущее Турции

Турция — страна, разрабатывающая новые проекты в сфере оборонной промышленности. и сегодня правительство стремится внедрить эти технологии в гражданскую сферу. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай во время посещения Фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

В ходе посещения мероприятия Октая сопровождали председатель Попечительского совета фонда T3 и глава TEKNOFEST Сельчук Байрактар ,а также генеральный директор BAYKAR Savunma и председатель Совета директоров SAHA Istanbul Халук Байрактар.

Вице-президент отметил, что в соревнованиях в рамках TEKNOFEST приняло участие более 200 тысяч человек на уровне начальной, средней школы, а также бакалавриата и магистратуры.

«Этот фестиваль — фестиваль технологий. Другими словами, здесь обсуждается не только сегодняшняя Турция, но и ее будущее, а также будущее всего мира в целом», — подчеркнул Октай (цитата по «Анадолу»).

При этом Октай высоко оценил усилия Фонда Т3, Министерства промышленности и технологий Турции, всех, кто внес свой вклад в организацию мероприятия.

«Проделана грандиозная работа. Я вижу здесь молодых людей, которые при виде своего старшего брата Сельчука Байрактара хотят стать инженерами, изобретателями. Привить эту любовь совсем непросто. Рад, что на нынешнем этапе, достигнутом Турцией по истечении 15-20 лет, у нас есть уверенная в себе молодежь», — сказал Октай.

Вице-президент также напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «на горизонте появился силуэт великой и могучей Турции».

«Те, кто хочет увидеть этот силуэт, очень четко разглядят его на этом фестивале. Присутствующую здесь молодые люди и есть этот силуэт. Фестиваль, на котором 200 тыс. участников демонстрируют свои возможности в 36 различных секторах, внесет вклад в развитие и будущее Турции», — подчеркнул Октай.