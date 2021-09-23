Мелия и Кобахидзе едва не подрались возле офиса Евросоюза в Тбилиси



Лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе едва не подрались у здания офиса Евросоюза в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

Конфликт начался из-за оценки Кобахидзе относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси на востоке Грузии. По словам Мелия, Кобахидзе и его однопартийцы обвиняют «Национальное движение» в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников.

«Ты — раб Бидзины Иванишвили (основатель «Грузинской мечты — ред.). Ты сам веришь в то, что говоришь? У тебя нет ни стыда, ни совести. Ты получишь достойный ответ на выборах 2 октября», — заявил Мелия, приближаясь к оппоненту.

Тогда политиков стали разнимать активисты «Грузинской мечты». В свою очередь, Кобахидзе назвал действия Мелия провокацией.

«Вот как они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия — провокатор», — сказал Ираклий Кобахидзе, покидая территорию.

На месте была мобилизована полиция.