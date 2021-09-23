В Чечне задержали родственников Закаева и заставили на камеру критиковать его

Достигнутую в Нью-Йорке договоренность о переговорах глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции в Тегеране можно расценить как свидетельство, как минимум, о временном спаде напряженности в азербайджано-иранских отношениях.

На днях иранский посол в Ереване Аббас Бадахшан Зохури призвал правительство Армении поскорее начать строительство альтернативной дороги через Герус. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте говорил, что действия Баку на том участке дороги, где азербайджанские пограничники, полицейские и таможенники ведут досмотр транспорта, вполне обоснованы. Тегеран фактически с одной стороны смирился с ответным ходом Баку, а с другой, выдвинул требования уже Еревану — приступить к строительству альтернативной дороги. Накануне этот вопрос посол Зохури вновь обсуждал с секретарем армянского Совбеза. Тот, в свою очередь, оправдываясь, заверил, что «Армения осознает чувствительность этого вопроса для иранских коллег, и также придает важность скорейшему решению вопроса».

А в Баку в эти дни находится с визитом замминистра иностранных дел Ирана Мохаммед Казым Саджапур. 23 сентября он посетил Агдам.

По словам одного из близких к властям политологов, иранская делегация во время встреч в Баку поздравила Азербайджан с победой в карабахской войне и высказывала свою заинтересованность в углублении сотрудничества с Баку. Несомненно, иранский дипломат прибыл в Баку для разрядки ситуации.

Одновременно с этим Иран продолжает «играть мускулами» под видом военных учений. Это традиционное поведение нашего южного, да и северного соседа. В ответ на действия иранской стороны Турция подняла в небо «Байрактары», демонстративно дав понять Тегерану, что любую провокацию против Азербайджана расценивает как провокацию против себя, о чем, собственно, недавно предупреждал глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Нельзя не сказать, что происходящее не беспокоит Баку. Беспокоит. Но Баку твердо стоит на своей позиции, прекрасно понимая, что Тегеран дальше «игры мускулами» не зайдет.

Азербайджано-иранские отношения всегда были сложными. Страны прежде старались «не замечать» друг друга: Баку видел, как Тегеран в последние годы усиленно развивал сотрудничество с Ереваном, а в Иране пристально наблюдали за тесным сотрудничеством нашей страны с Израилем. Но теперь ситуация изменилась: въезд иранских грузов в Ханкенди стал своеобразной «красной линией» Баку, чей сигнал не был услышан иранскими властями. О том, что иранские грузовики периодически направляются в Ханкенди, стало известно сразу после окончания войны. Тема часто всплывала в прессе. И разумеется, Баку не мог это игнорировать, пытаясь дипломатично объяснить Тегерану свою позицию. Но увы, в Тегеране нас «не услышали».

С другой стороны, анализируя сообщения о действиях Ирана, нетрудно обнаружить, что ситуацию во многом нагнетают армянские СМИ и телеграм-каналы. Очевидно, что информационное поле во многом заполнено фейковыми сообщениями. И реальное положение дел может быть не столь критичным, как со злорадством пытаются представить армянские источники.

Как бы там ни было, наивно было бы полагать, что Иран в ближайшем будущем перестанет сотрудничать с Арменией и откажется от планов по отправке грузов в Ханкенди. Скорее всего, Тегеран решил взять паузу. Это дает основания полагать, что страсти в ближайшее время стихнут.

В Иране прекрасно оценили риски от противостояния с Азербайджаном, и пытаются избежать дальнейшей конфронтации. Как-никак нельзя сбрасывать со счетов десятки миллионов живущих в Иране азербайджанцев, а также десятки тысяч болельщиков футбольного клуба «Трактор». Помнится, как в прошлом году этот клуб после того, как во второй раз в истории выиграл кубок страны, размемстил в социальной сети Facebook фото в раздевалке, где команда праздновала успех, с подписью: «Победа принадлежит тюркской нации»… Болельщики «Трактора» давно ожидают повода, чтобы сказать свое слово…

Так или иначе, ситуация способна обостриться в ближайшем будущем — после того, как Ереван достроит альтернативную дорогу через Татев, и иранские грузы с позволения так называемых миротворцев России продолжат путь к сепаратистам, теперь уже по новой дороге. Именно этот вопрос, по всей вероятности, будет обсужден на встрече глав внешнеполитических ведомств в Тегеране. Азербайджану нужны четкие гарантии и предсказуемость в отношениях с Тегераном.

Максуд Салимов