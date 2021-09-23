Талибы назвали неприемлемыми условия, на которых мир готов их признать



Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для сформировавшего его радикального движения «Талибан».

Об этом заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

«Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы», — приводит его слова телеканал Sky News Arabia. По утверждению представителя талибов, указанные условия «нарушают международное законодательство».

По словам Муджахида, талибы «стремятся установить c другими государствами тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении».

Он добавил, что радикальное движение «призвало ООН найти общий язык для дипломатического взаимодействия». Как считает Муджахид, «признание нового правительства, сформированного талибами — это право для нас и всего афганского народа».

Заместитель министра информации и культуры в правительстве «Талибан» также заметил, что «все опасения, высказываемые международным сообществом в отношении новых афганских властей, разрешимы».