Талибы назвали неприемлемыми условия, на которых мир готов их признать

23 сентября, 16:56


Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для сформировавшего его радикального движения «Талибан».

Об этом заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

«Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы», — приводит его слова телеканал Sky News Arabia. По утверждению представителя талибов, указанные условия «нарушают международное законодательство».

По словам Муджахида, талибы «стремятся установить c другими государствами тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении».

Он добавил, что радикальное движение «призвало ООН найти общий язык для дипломатического взаимодействия». Как считает Муджахид, «признание нового правительства, сформированного талибами — это право для нас и всего афганского народа».

Заместитель министра информации и культуры в правительстве «Талибан» также заметил, что «все опасения, высказываемые международным сообществом в отношении новых афганских властей, разрешимы».

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.