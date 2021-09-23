Париж намерен потребовать с Канберры неустойку



Скандал с отказом Австралии от закупки французских неатомных подводных лодок потихоньку набирает обороты. Как сообщает французское издание Le Figaro, в Париже намерены потребовать с Канберры неустойку за разрыв соглашения.

О необходимости направить австралийскому правительству требование о финансовой выплате за отказ от подлодок заявил директор французской судостроительно корпорации Naval group Пьер Эрик Поммелле. Правда планируемую к получению от Австралии сумму он не назвал, сославшись на то, что еще не все издержки подсчитаны.

По словам Поммелле, окончательную сумму компенсации корпорация определит в течение нескольких недель, после чего австралийским властям будет выставлен счет. Он подчеркнул, что такой случай предусмотрен контрактом и в Париже намерены «хорошенько прижать» австралийцев.

«Такой случай предусмотрен в контракте, и за этим последуют возмещения за понесенные и будущие затраты, связанные с физической «демобилизацией» инфраструктуры и программного обеспечения, а также перераспределением сотрудников», — добавил он.

Как следует из ранее озвученной информации, Австралия до разрыва успела подписать с Naval group два контракта на общую сумму 840 млн. евро. При чем оба соглашения Канберрой оплачены, т.е. французы уже получили средства и, возможно, часть потратили. Теперь же они остались не только без многомиллиардного контракта, но еще и деньги надо возвращать.

Напомним, что Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве серии НАПЛ для австралийских ВМС на сумму около 66 млрд. долларов. Вместо этого Канберра получит технологии строительства атомных подводных лодок от Вашингтона в рамках нового союза, образованного США, Великобританией и Австралией.