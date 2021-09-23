В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 6 млрд. Более половины из них приходятся на три страны — Китай (2,18 млрд), Индию (0,84 млрд) и США (0,4 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент в мире сделано 6,002 млрд прививок от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от ковида и число сделанных прививок.