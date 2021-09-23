В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса

23 сентября, 14:40

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 6 млрд. Более половины из них приходятся на три страны — Китай (2,18 млрд), Индию (0,84 млрд) и США (0,4 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент в мире сделано 6,002 млрд прививок от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от ковида и число сделанных прививок.

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.