Асад пригласил Кылычдароглу в Дамаск для переговоров

Президент Сирии Башар Асад пригласил лидера турецкой оппозиции, возглавляющего Республиканскую народную партию (СНР) Кемаля Кылычдароглу в Дамаск для переговоров. Об этом говорят турецкие СМИ, ссылаясь на слова представителя кемалистской партии Барыша Яркадаша, сообщает Telegram-канал «Голос Турции»

«Это предложение поступило к Кылычдароглу несколько дней назад. Кылычдароглу пока не ответил Асаду. CHP должно сделать ещё один смелый шаг и вместе с решением курдской проблемы, решить ещё и конфликт с Асадом. Мы вернём беженцев только в случае примирения с Асадом», — заявил Яркадаш.