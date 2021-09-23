Новый главный шпион Ирана: кто, откуда, чего от него ждать

23 сентября, 11:32

После убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани Тегерану никак не удается восстановить былой потенциал своих силовых структур: провалы следуют один за другим, а между министерством разведки и КСИР не затухает конфликт. Потому на нового главу иранской разведки Эсмаила Хатиба в стране возлагают большие надежды. «Профайл» Хатиба подробно анализируют и в израильском Центре стратегических исследований имени Бегина-Садата. Обзор подготовили два аналитика иранского происхождения, доктор Ардаван Хошнуд и  Эрфан Фард, передает Minval.az со ссылкой на «Детали».

Клерикал и радикал

Достоверной информации о Хатибе не так уже много, неизвестно даже, родился он в 1961 или 1962 году. Формально он не имел отношения к спецслужбам – он специалист по исламскому праву. Но точно известно, что изучал он его у самого Али Хаменеи, ныне верховного лидера Ирана. Среди других его учителей – Мухаммед Ланкарани, Макарем Ширази, Моджтаба Тегерани, все они известны как радикальные консерваторы и исламисты. Ланкарани, например, был соратником Хомейни и поддерживал фетву против Салмана Рушди. Макарем Ширази активно участвовал в подготовке конституции Исламской Республики, а также известен своим заявлением, что «Холокост – не что иное, как суеверие». Моджтаба Тегерани также был учеником Хомейни, очень близок к нынешнему верховному лидеру, известен как яростный защитник шариата.

Они вырастили Хатиба – очень консервативного религиозного человека радикальных взглядов, имеющего самые тесные связи с исламским истеблишментом и лично с Али Хаменеи.

Специалист по безопасности

В отличие от отправленного в отставку прежнего министра разведки Махмуда Алави, не имевшего опыта в сфере безопасности, Эсмаил Хатиб, несмотря на формальное образование в сфере исламского права, на самом деле имеет обширный опыт разведчика и контрразведчика.

В 1980-1981 годах, после создания Корпуса стражей исламской революции, Хатиб, которому тогда было чуть больше двадцати, присоединился к структуре, затем превратившейся в разведку КСИР. Согласно имеющимся данным, он участвовал в ирано-иракской войне. Эксперты считают также, что он принимал активное участие в организации убийств противников нового исламского режима в Иранском Курдистане. В течение этого периода Хатиб тесно сотрудничал с Мохсеном Резаи, ныне генерал-майором КСИР и секретарем могущественного Совета по определению политической целесообразности при верховном лидере.

В ноябре 1997 года Хатиб был назначен главой регионального отделения министерства разведки в городе Кум, известном духовном центре Ирана. На этот пост его рекомендовал тогдашний министр разведки Али Фаллахиан, проводивший активную политику организации заграничных операций. В 1992 году ресторан «Миконос» в Берлине подвергся нападению террористов, посланных из Ирана для уничтожения оппозиционеров. В ходе атаки было убито несколько человек. Нападение на Еврейский культурный центр в Аргентине в 1994 году также было осуществлено в период руководства Фаллахиана.

Хатиб также работал главой департамента безопасности «Астан Кудс Разави». Это крупный фонд, который управляет мечетью Имама Резы в Мешхеде. Главой именно этого фонда с 2016 по 2019 год был и нынешний президент Эбрахим Раиси. Как отмечается в других источниках, этот и другие крупные «благотворительные фонды» Ирана на самом деле используются режимом аятолл для финансирования «исламской революции», за что на них были наложены американские и европейские санкции.

Помимо указанных должностей Хатиб работал в администрации Али Хаменеи, возглавляя службу безопасности в его офисе, а также руководя Центром защиты и информации судебной системы, который считается «третьей разведкой», организованной лично Хаменеи.

Чего ожидать от иранской разведки при Хатибе

Хатиб не только почти двадцать лет близок к нынешнему президенту Раиси, но и является верным слугой верховного лидера Али Хаменеи. Он обладает большим опытом работы в разведке и контрразведке, входит в ближний круг обоих лидеров, а также пользуется поддержкой ведущих аятолл страны. По всей видимости, ему доверяет и КСИР. Таким образом, ожидается, что Хатиб не только «очистит» иранское разведывательное сообщество, но и притушит конфликт между разведкой КСИР и министерством разведки Ирана.

Как прогнозируют не только аналитики из Центра имени Бегина – Садата, но и американские эксперты из организации «Сообщество против ядерного Ирана», за время правления Хатиба министерство разведки будет проводить более агрессивную политику как на внутреннем, так и на международном фронтах. Внутри Ирана применение пыток и произвольных арестов противников режима будет расти. Региональные действия станут более экстремистскими. Исламизм Хатиба, который находится в компании самых радикальных аятолл Ирана, неизбежно повлияет на принятие им тех или иных решений. Вероятно, в США и Европе иранские диссиденты станут объектами усиленного наблюдения и шпионажа.

Иранской террор во всем мире может усилиться. При Хатибе Иран будет более готов использовать террор и насилие для устранения противников режима, а также любого, кого режим сочтет угрозой для себя. На это указывает и выступление Хатиба в парламенте, где он призвал к «преобразованию разведывательных формирований», чтобы министерство усилило обеспечение безопасности «на национальном, региональном и глобальном уровнях».

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Иранская игра с огнём у границ Азербайджана

23 сентября, 10:08

Для кого она действительно опасна?

На иранских границах неспокойно. По данным осведомлённых ТГ-каналов, Турция в нескольких километрах от границы ИРИ подняла в воздух беспилотники Bаyraktar TB2, те самые, которые год назад в Карабахе произвели военно-техническую революцию. Официально миссия у «байрактаров» разведывательно-наблюдательная. Но, во-первых, «Байрактары» — это ударные оперативно-тактические дроны. То есть они могут не только наблюдать. А во-вторых, и «в-главных», следить они будут за учениями, которые Иран проводит вблизи границ Азербайджана. Причем проходят эти учения на показательном фоне. Официальные структуры уровня МИДа или минобороны Ирана от прямых угроз в адрес Азербайджана воздерживаются. Но зато целый поток этих самых угроз озвучиваются по неофициальным, точнее, полуофициальным иранским каналам, от проповедей в мечетях до социальных сетей и падких на сомнительные «сенсации» порталов. В информационное пространство уже осторожно «вдавливается» информация, будто бы не сегодня-завтра Иран вообще нанесёт удар по Азербайджану, причем по столице нашей страны. Официального подтверждения этой новости нет, но это обстоятельство останавливает далеко не всех.

Но одно дело — «информационный шум». И совсем другое — реальные риски.

В самом деле, в нынешней ситуации в Иране, где у власти вновь оказались консерваторы, на фоне усиливающихся экономических проблем в чью-то увенчанную чалмой голову действительно могла прийти идея устроить «маленькую победоносную войну» и таким способом подправить дела на внутриполитической арене. И то, что из всех соседей Ирана «подходящей мишенью» сочли именно Азербайджан, тоже вполне объяснимо. Дело не только в численности населения, количестве танков и живой силы и т.д. Куда важнее другое: в Тегеране по-прежнему не в силах «переварить» сам факт существования у своих границ независимого Азербайджана.

То, что Азербайджан в Иране считают своими «потерянными территориями», уже ни для кого не секрет. Года два назад об этом заявлял даже тогдашний президент ИРИ Хасан Роухани. Как уже рассказывал Minval.az, выступая на очередном мероприятии в честь 40-летнего юбилея антишахской революции (дело было в 2019 году), Роухани заявил, что, дескать, «наш народ хорошо знает, что за последние 205 лет во время правления предателей — шахов Каджаров была отделена от страны большая часть земель Ирана, расположенных на севере страны и на Кавказе. 191 год назад от матери-Родины оторвали еще один кусок на севере Ирана». И если вспомнить, что 191 год назад был заключен Туркманчайский договор, а 205 лет назад — Гюлистанский, то становится понятно: речь шла именно об Азербайджане. В официальных СМИ Ирана в отношении нашей страны можно встретить выражения типа «Бакинское государство» или даже «Северный Иран».

Наконец, у Тегерана, как уже отмечалось, появился новый повод для переживаний — азербайджанские посты на дороге Герус-Гафан, в результате чего использовать Армению для обхода международных санкций уже не получается. Многие эксперты включают в этот же ряд и борьбу с наркоконтрабандой. Соблазн решить все проблемы одним ударом, конечно, велик. Но…

Знать и чтить свою великую историю, конечно, хорошо. Только вот при этом не стоит забывать, что мир по сравнению с временами собственного державного величия может ой как измениться. В эту ловушку собственной памяти попадали многие страны, включая Россию, Францию и т.д. А теперь вот в нее в очередной раз угодил Иран. Где, похоже, только теперь начинают осознавать, что заявления типа «кусок земли на севере Ирана» или «не играйте с хвостом льва», конечно, греют имперское самолюбие, но вот реальному раскладу соответствуют мало. 44-дневная война у границ ИРИ показала: силу и профессионализм азербайджанской армии не стоит недооценивать. Более того, тогда же власти ИРИ могли убедиться, насколько «чувствительной» является азербайджанская тема и для миллионов граждан ИРИ, прежде всего азербайджанского происхождения. В Тебризе, Ардебиле, Мараге далеко не все думают и рассуждаю так же, как аятолла Амили или водители «большегрузов» на трассе Мегри-Герус.

И, наконец, поднятые в воздух турецкие «Байрактары» — верный признак, что Шушинская декларация, закрепившая военный союз Баку и Анкары, работает не только против Армении. Она предусматривает жесткое совместное реагирование на любую угрозу, и Ирану лучше не проверять методом тыка, каким будет ответ.

Наконец, в Тегеране не могут не понимать и ещё одного обстоятельства. Совершив внешнюю агрессию против признанного ООН государства, Иран не просто забетонирует свой статус изгоя. Он еще и даст повод для силового сценария против себя. А уж желающие воспользоваться этим поводом найдутся — от стран Залива до США. Которым после афганского провала тоже нужно кое-что продемонстрировать, доказать и напомнить.

И в результате события развиваются по вполне прочитываемому сценарию. Иран устраивает «игру мускулами» у границ Азербайджана, но одновременно играет и в «доброго полицейского», командируя в Баку своего замминистра иностранных дел Мохаммеда Казыма Саджапура с набором слов о дружбе. А посол ИРИ в Армении Аббас Бадахшан Зоури обсуждает в совбезе Армении ситуацию на дороге Герус-Гафан и умоляет ускорить строительство объездной дороги, признавая тем самым, что «игра мускулами» Азербайджан не напугала и отступить не заставила.

А это значит, что «войну нервов» Иран уже проиграл. И это только начало.

Нурани