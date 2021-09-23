Новый главный шпион Ирана: кто, откуда, чего от него ждать

После убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани Тегерану никак не удается восстановить былой потенциал своих силовых структур: провалы следуют один за другим, а между министерством разведки и КСИР не затухает конфликт. Потому на нового главу иранской разведки Эсмаила Хатиба в стране возлагают большие надежды. «Профайл» Хатиба подробно анализируют и в израильском Центре стратегических исследований имени Бегина-Садата. Обзор подготовили два аналитика иранского происхождения, доктор Ардаван Хошнуд и Эрфан Фард, передает Minval.az со ссылкой на «Детали».

Клерикал и радикал

Достоверной информации о Хатибе не так уже много, неизвестно даже, родился он в 1961 или 1962 году. Формально он не имел отношения к спецслужбам – он специалист по исламскому праву. Но точно известно, что изучал он его у самого Али Хаменеи, ныне верховного лидера Ирана. Среди других его учителей – Мухаммед Ланкарани, Макарем Ширази, Моджтаба Тегерани, все они известны как радикальные консерваторы и исламисты. Ланкарани, например, был соратником Хомейни и поддерживал фетву против Салмана Рушди. Макарем Ширази активно участвовал в подготовке конституции Исламской Республики, а также известен своим заявлением, что «Холокост – не что иное, как суеверие». Моджтаба Тегерани также был учеником Хомейни, очень близок к нынешнему верховному лидеру, известен как яростный защитник шариата.

Они вырастили Хатиба – очень консервативного религиозного человека радикальных взглядов, имеющего самые тесные связи с исламским истеблишментом и лично с Али Хаменеи.

Специалист по безопасности

В отличие от отправленного в отставку прежнего министра разведки Махмуда Алави, не имевшего опыта в сфере безопасности, Эсмаил Хатиб, несмотря на формальное образование в сфере исламского права, на самом деле имеет обширный опыт разведчика и контрразведчика.

В 1980-1981 годах, после создания Корпуса стражей исламской революции, Хатиб, которому тогда было чуть больше двадцати, присоединился к структуре, затем превратившейся в разведку КСИР. Согласно имеющимся данным, он участвовал в ирано-иракской войне. Эксперты считают также, что он принимал активное участие в организации убийств противников нового исламского режима в Иранском Курдистане. В течение этого периода Хатиб тесно сотрудничал с Мохсеном Резаи, ныне генерал-майором КСИР и секретарем могущественного Совета по определению политической целесообразности при верховном лидере.

В ноябре 1997 года Хатиб был назначен главой регионального отделения министерства разведки в городе Кум, известном духовном центре Ирана. На этот пост его рекомендовал тогдашний министр разведки Али Фаллахиан, проводивший активную политику организации заграничных операций. В 1992 году ресторан «Миконос» в Берлине подвергся нападению террористов, посланных из Ирана для уничтожения оппозиционеров. В ходе атаки было убито несколько человек. Нападение на Еврейский культурный центр в Аргентине в 1994 году также было осуществлено в период руководства Фаллахиана.

Хатиб также работал главой департамента безопасности «Астан Кудс Разави». Это крупный фонд, который управляет мечетью Имама Резы в Мешхеде. Главой именно этого фонда с 2016 по 2019 год был и нынешний президент Эбрахим Раиси. Как отмечается в других источниках, этот и другие крупные «благотворительные фонды» Ирана на самом деле используются режимом аятолл для финансирования «исламской революции», за что на них были наложены американские и европейские санкции.

Помимо указанных должностей Хатиб работал в администрации Али Хаменеи, возглавляя службу безопасности в его офисе, а также руководя Центром защиты и информации судебной системы, который считается «третьей разведкой», организованной лично Хаменеи.

Чего ожидать от иранской разведки при Хатибе

Хатиб не только почти двадцать лет близок к нынешнему президенту Раиси, но и является верным слугой верховного лидера Али Хаменеи. Он обладает большим опытом работы в разведке и контрразведке, входит в ближний круг обоих лидеров, а также пользуется поддержкой ведущих аятолл страны. По всей видимости, ему доверяет и КСИР. Таким образом, ожидается, что Хатиб не только «очистит» иранское разведывательное сообщество, но и притушит конфликт между разведкой КСИР и министерством разведки Ирана.

Как прогнозируют не только аналитики из Центра имени Бегина – Садата, но и американские эксперты из организации «Сообщество против ядерного Ирана», за время правления Хатиба министерство разведки будет проводить более агрессивную политику как на внутреннем, так и на международном фронтах. Внутри Ирана применение пыток и произвольных арестов противников режима будет расти. Региональные действия станут более экстремистскими. Исламизм Хатиба, который находится в компании самых радикальных аятолл Ирана, неизбежно повлияет на принятие им тех или иных решений. Вероятно, в США и Европе иранские диссиденты станут объектами усиленного наблюдения и шпионажа.

Иранской террор во всем мире может усилиться. При Хатибе Иран будет более готов использовать террор и насилие для устранения противников режима, а также любого, кого режим сочтет угрозой для себя. На это указывает и выступление Хатиба в парламенте, где он призвал к «преобразованию разведывательных формирований», чтобы министерство усилило обеспечение безопасности «на национальном, региональном и глобальном уровнях».