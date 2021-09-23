Минобороны Литвы советует гражданам избавиться от китайских смартфонов

Министерство обороны Литвы посоветовало гражданам страны избавиться от китайских смартфонов и в дальнейшем избегать покупки китайских гаджетов. Об этом пишет Euronews.
Национальный центр кибербезопасности Литвы (NCSC) заявил 22 сентября, что телефон Mi 10T 5G китайского производителя Xiaomi способен обнаруживать и подвергать цензуре такие фразы, как «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» и «движение за демократию».
По данным ведомства, приложения, предварительно установленные на телефоне, такие как интернет-браузер Mi, периодически получают списки запрещенных фраз, составленные Xiaomi. Хотя эта функция отключена на телефонах, продаваемых в Европе, она может быть активирована без ведома пользователя, говорится в сообщении NCSC. В документе также указано, что Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании смартфона на серверы в Сингапуре.
«Наша рекомендация состоит в том, чтобы не покупать новые китайские телефоны, а также избавиться от уже купленных как можно быстрее», — заявил журналистам заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.
В Xiaomi указали, что устройства компании не подвергают цензуре сообщения своих пользователей. «Xiaomi никогда не ограничивала и никогда не будет ограничивать или блокировать любое личное поведение пользователей наших смартфонов, такое как поиск, звонки, просмотр веб-страниц или использование стороннего программного обеспечения для связи», — сказала пресс-секретарь китайской компании в беседе с Би-би-си.
В некоторых смартфонах китайской компании Huawei, а именно, в P40 5G, также нашли уязвимость системы безопасности, заявили литовские власти. «Официальный магазин приложений Huawei AppGallery направляет пользователей в сторонние магазины, где некоторые приложения были заражены вредоносными или зараженными вирусами программами», — говорится в совместном заявлении министерства обороны Литвы и Национального центра кибербезопасности.
Представитель Huawei сообщил Би-би-си, что компания соблюдает законы стран, в которых она работает, и уделяет приоритетное внимание кибербезопасности и конфиденциальности. «AppGallery собирает и обрабатывает только данные, необходимые для того, чтобы позволить своим клиентам искать, устанавливать сторонние приложения и управлять ими так же, как и в других магазинах приложений», — отметил представитель компании.
В последнее время отношения между Литвой и Китаем испортились. В августе китайские власти потребовали от Литвы отозвать посла в Пекине и заявили, что отзовут своего посланника из Вильнюса. Это произошло после того, как Тайвань открыл в стране свое представительство, не назвавшись представительством Китайского Тайбэя, как требуют власти Китая. Пекин официально считает Тайвань частью своей территории.