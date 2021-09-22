Украина борется с антисемитизмом

23 сентября, 00:45

В Украине принят законопроект, запрещающий ненависть к людям еврейского происхождения: теперь за нарушение жителям страны будут грозить штраф и даже тюрьма. Закон был принят Верховной радой и действует на территории страны с 22 сентября 2021 года, уточняет «Лайф».

Основными проявлениями антисемитизма украинские власти назвали «призыв, сокрытие или оправдание убийства/причинение вреда лицам еврейского происхождения», «высказывания ненавистнических и озлобляющих заявлений о людях еврейского происхождения», «высказывания, осуждающие людей еврейского происхождения», а также «отрицание факта холокоста».

Кроме того, в перечень запретов попало «изготовление, распространение каких-либо материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания». В документе также сказано, что лица, нарушившие требования нового закона, будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

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Азербайджан предложил ГУАМ присоединиться к заявлению о влиянии мин на права человека

22 сентября, 19:36

«Коммюнике 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ еще раз подтверждает ее намерение продолжать сотрудничество с международными и региональными межпарламентскими ассоциациями».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

Он отметил, что в этом контексте ПА ГУАМ может рассмотреть развитие межпарламентского сотрудничества с другими государствами на двустороннем и многостороннем уровне как средство усиления диалога между национальными парламентами, углубления их сети и создания атмосферы доверия.

По его словам, налаживание тесного сотрудничества со структурами ООН в сферах, вызывающих общий интерес, обеспечит готовность наших стран лучше ответить на призывы: «В этом плане следует уделить наибольшее внимание осуществлению проектов совместно с соответствующими международными и региональными организациями.

Активное сотрудничество и взаимная поддержка остаются фактором, играющим важную роль в продвижении наших интересов в рамках международных организаций. Нужно опираться на накопленный нами позитивный опыт. В этом плане мы предлагаем странам-членам ГУАМ присоединиться к предложенному Азербайджаном заявлению о влиянии мин на права человека и проинструктировать об этом свои постоянные представительства в Женеве. Совместное заявление будет сделано странами, поддерживающими эту точку зрения, 24 сентября в рамках 4-го пункта повестки дня 48-й сессии Совета по правам человека ООН».