Зеленский высказался о покушении на своего помощника

23 сентября, 00:16

Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира, совершенное в среду, 22 сентября, под Киевом.

«Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит? Скажу откровенно, не знаю, пока еще. Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заявил президент, слова которого приводит «Корреспондент».

Он заверил, что этот инцидент не повлияет на курс его политики.

По словам Зеленского, он вернется из США в Украину сразу после выступления на Генассамблее ООН, которое состоится сегодня вечером.

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Азербайджан предложил ГУАМ присоединиться к заявлению о влиянии мин на права человека

22 сентября, 19:36

«Коммюнике 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ еще раз подтверждает ее намерение продолжать сотрудничество с международными и региональными межпарламентскими ассоциациями».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

Он отметил, что в этом контексте ПА ГУАМ может рассмотреть развитие межпарламентского сотрудничества с другими государствами на двустороннем и многостороннем уровне как средство усиления диалога между национальными парламентами, углубления их сети и создания атмосферы доверия.

По его словам, налаживание тесного сотрудничества со структурами ООН в сферах, вызывающих общий интерес, обеспечит готовность наших стран лучше ответить на призывы: «В этом плане следует уделить наибольшее внимание осуществлению проектов совместно с соответствующими международными и региональными организациями.

Активное сотрудничество и взаимная поддержка остаются фактором, играющим важную роль в продвижении наших интересов в рамках международных организаций. Нужно опираться на накопленный нами позитивный опыт. В этом плане мы предлагаем странам-членам ГУАМ присоединиться к предложенному Азербайджаном заявлению о влиянии мин на права человека и проинструктировать об этом свои постоянные представительства в Женеве. Совместное заявление будет сделано странами, поддерживающими эту точку зрения, 24 сентября в рамках 4-го пункта повестки дня 48-й сессии Совета по правам человека ООН».