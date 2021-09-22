Зеленский высказался о покушении на своего помощника

Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира, совершенное в среду, 22 сентября, под Киевом.

«Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит? Скажу откровенно, не знаю, пока еще. Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заявил президент, слова которого приводит «Корреспондент».

Он заверил, что этот инцидент не повлияет на курс его политики.

По словам Зеленского, он вернется из США в Украину сразу после выступления на Генассамблее ООН, которое состоится сегодня вечером.