Азербайджан получил от Германии партию медмасок

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передало Государственному таможенному комитету Азербайджана почти 300 тысяч медицинских масок, направленных Германией в качестве гуманитарной помощи, говорится в сообщении комитета.

Правительство ФРГ проводит кампанию, в рамках которой страна передала посредством ВОЗ пострадавшим от коронавируса странам 121 миллион медицинских масок. Азербайджан получил 926 тысяч таких средств защиты.

На церемонии передачи гуманитарной помощи глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи отметила, что с начала пандемии обеспечение безопасности медицинских работников и гуманитарных организаций, участвующих в борьбе с COVID-19, а также правительственных партнеров и заинтересованных сторон, стало главным приоритетом для ВОЗ. Помощь правительства Германии, в свою очередь, поможет укрепить меры для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев поблагодарил правительство Германии и ВОЗ за оказанную помощь.

Председатель комитета рассказал, что на первом этапе пандемии под руководством президента Ильхама Алиева были приняты оперативные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. С первых дней пандемии все таможенные и пограничные пункты пропуска в стране переведены на усиленный режим работы, продолжаются санитарно-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Мехтиев отметил, что Центральная таможенная больница полностью перестроила свою работу по борьбе с коронавирусом, и с июня прошлого года там начали принимать только больных COVID-19. В клинике есть все необходимые условия для лечения пациентов с коронавирусом.

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, в свою очередь, подчеркнул важность многостороннего сотрудничества в борьбе с COVID-19: «Германия привержена принципу обеспечения справедливого доступа к вакцинам, диагностическим средствам и медицинским средствам. В отличие от двусторонних обещаний некоторых государств, Германия не связывает это обязательство с политическими условиями. Федеральное правительство Германии хочет обеспечить здоровье региона в долгосрочной перспективе» (цитата по «Спутнику»).

Следует отметить, что переданные Азербайджану медицинские маски предназначены для работников неправительственных организаций, медиков и тех, кто находится в непосредственном контакте с населением.