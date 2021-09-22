Принц Гарри и Меган Маркл могут прибыть на Рождество на родину

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность посетить Великобританию на Рождество вместе с детьми. Об этом сообщила эксперт по королевским делам Кэти Николл, слова которой приводит «Газета.ру» со ссылкой на издание Closer.

Кэти Николл заявила, что визит на родину позволит герцогам Сассекским сократить дистанцию между ними и королевской семьей. «Приезд на Рождество рассматривается как возможность устранения семейного разрыва», — говорит королевский эксперт.

Она считает, что Елизавета II была бы рада провести время с правнуками. Королева не встречалась с двухлетним Арчи с зимы 2020 года, а трехмесячную Лилибет не видела никогда.

«Принц Чарльз тоже хотел бы увидеть своих внуков. Встреча предполагает, что они будут развивать отношения и разбираться в том, что произошло», — утверждает Николл.

Как сообщает эксперт по королевским делам, принц Гарри вместе с семьей может остановиться во Фрогмор-хаусе. Это загородная резиденция членов британской королевской семьи, в которой герцоги Сассекские жили после свадьбы и до отъезда в Канаду.