Принц Гарри и Меган Маркл могут прибыть на Рождество на родину

22 сентября, 23:24

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность посетить Великобританию на Рождество вместе с детьми. Об этом сообщила эксперт по королевским делам Кэти Николл, слова которой приводит «Газета.ру» со ссылкой на издание Closer.

Кэти Николл заявила, что визит на родину позволит герцогам Сассекским сократить дистанцию между ними и королевской семьей. «Приезд на Рождество рассматривается как возможность устранения семейного разрыва», — говорит королевский эксперт.

Она считает, что Елизавета II была бы рада провести время с правнуками. Королева не встречалась с двухлетним Арчи с зимы 2020 года, а трехмесячную Лилибет не видела никогда.

«Принц Чарльз тоже хотел бы увидеть своих внуков. Встреча предполагает, что они будут развивать отношения и разбираться в том, что произошло», — утверждает Николл.

Как сообщает эксперт по королевским делам, принц Гарри вместе с семьей может остановиться во Фрогмор-хаусе. Это загородная резиденция членов британской королевской семьи, в которой герцоги Сассекские жили после свадьбы и до отъезда в Канаду.

﻿

Азербайджан предложил ГУАМ присоединиться к заявлению о влиянии мин на права человека

22 сентября, 19:36

«Коммюнике 13-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ еще раз подтверждает ее намерение продолжать сотрудничество с международными и региональными межпарламентскими ассоциациями».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

Он отметил, что в этом контексте ПА ГУАМ может рассмотреть развитие межпарламентского сотрудничества с другими государствами на двустороннем и многостороннем уровне как средство усиления диалога между национальными парламентами, углубления их сети и создания атмосферы доверия.

По его словам, налаживание тесного сотрудничества со структурами ООН в сферах, вызывающих общий интерес, обеспечит готовность наших стран лучше ответить на призывы: «В этом плане следует уделить наибольшее внимание осуществлению проектов совместно с соответствующими международными и региональными организациями.

Активное сотрудничество и взаимная поддержка остаются фактором, играющим важную роль в продвижении наших интересов в рамках международных организаций. Нужно опираться на накопленный нами позитивный опыт. В этом плане мы предлагаем странам-членам ГУАМ присоединиться к предложенному Азербайджаном заявлению о влиянии мин на права человека и проинструктировать об этом свои постоянные представительства в Женеве. Совместное заявление будет сделано странами, поддерживающими эту точку зрения, 24 сентября в рамках 4-го пункта повестки дня 48-й сессии Совета по правам человека ООН».