Ливень затопил улицы Батуми

22 сентября, 17:10

Улицы курортного города Батуми в Грузии затопило из-за сильного дождя. Об этом сообщает сайт Новости-Грузия в среду, 22 сентября.

Указано, что особенно тяжелое положение на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий. Также повреждены остановленные во дворах жилых домов и корпусов автомобили.

Есть сложности с передвижением транспорта. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам. Дождь усилился сегодня на рассвете.

По информации местного водоканала Батумис цкали, на горячую линию поступило более 50 сообщений от жителей, которым срочно требовалась помощь.

С утра мобилизованы представители соответствующих служб мэрии города.

«В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высокий. Также очищают сток в море», – заявили в компании.

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Байрамов: Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан

22 сентября, 19:25

«Урегулирование конфликта позволит нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном, открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и благополучия».

Как говорится в сообщении управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

По его словам, следствием совместного заявления от 10 ноября 2020 года стало, в частности, трехстороннее заявление, принятое 11 января 2021 года Азербайджаном, Россией и Арменией и предусматривающее открытие коммуникаций в регионе.

«Азербайджан, Армения и Россия начали работу над конкретными направлениями для открытия транспортных коммуникаций в регионе. Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан, это принесет пользу и этим странам, и нашим партнерам. Это станет важным фактором нормализации, сыграет позитивную роль в установлении мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Трехсторонняя рабочая группа, занимающаяся решением вопроса открытия коммуникаций, приступила к работе по конкретным направлениям в регионе. Несмотря на то, что открытие коммуникаций станет важным шагом вперед, Армения за счет тактики препятствования и задержки переговоров пытается воспрепятствовать достижению прогресса. Мы конструктивно участвуем в процессе и продолжаем заниматься данным вопросом», — подчеркнул глава МИД.