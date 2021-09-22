Ливень затопил улицы Батуми

Улицы курортного города Батуми в Грузии затопило из-за сильного дождя. Об этом сообщает сайт Новости-Грузия в среду, 22 сентября.

Указано, что особенно тяжелое положение на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий. Также повреждены остановленные во дворах жилых домов и корпусов автомобили.

Есть сложности с передвижением транспорта. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам. Дождь усилился сегодня на рассвете.

По информации местного водоканала Батумис цкали, на горячую линию поступило более 50 сообщений от жителей, которым срочно требовалась помощь.

С утра мобилизованы представители соответствующих служб мэрии города.

«В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высокий. Также очищают сток в море», – заявили в компании.