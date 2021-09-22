Google готова замедлить браузер Chrome

Компания Google рассматривает возможность замедления фирменного браузера Chrome ради безопасности пользователей, говорится в блоге команды сервиса, передает «Газета.ру».

Согласно исследованиям Chrome, 70% уязвимостей связаны с безопасностью памяти. Эксперты рассмотрели три варианта, которые могут избавить пользователей от проблем — проверка времени компиляции, времени выполнения и использование более безопасных языков программирования.

Первый способ оказался нереализуемым из-за особенностей языка C++. При этом разработчики отметили, что для проверки времени выполнения можно использовать MiraclePtr, благодаря чему избавиться от 50% уязвимостей в Chrome. Если компания решит выбрать этот вариант, то безопасность пользователей усилится, но это также может привести к некоторым проблемам производительности и стабильности работы браузера.

Кроме того, сотрудники Google рассматривают возможность использования языка программирования Rust, чтобы реализовать проверку компиляции.