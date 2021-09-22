В России пропал с радаров самолет Ан-26

Самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае.

«В Хабаровском крае во время выполнения полета пропал с радаров самолет Ан-26. На его борту было шесть человек», — сказал ТАСС источник в экстренных службах, добавив, что связи с ним нет. По его словам, самолет выполнял технический полет по проверке средств связи, он принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».

Экипаж не докладывал о неполадках на борту, сообщил источник. «Перед вылетом самолет был исправен, ни о каких неполадках экипаж не докладывал. Взлет прошел в штатном режиме», — сказал он.

Собеседник ТАСС в региональном правительстве рассказал, что вертолет, отправленный на поиски самолета, не смог найти его из-за плохой видимости. «Плохая погода, скорее всего, будут отправлять наземные группы», — сказал он.

В МЧС подтвердили пропажу с радаров самолета. «В 11:45 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26. На борту находился летный состав в количестве шести человек», — сказали в ведомстве.

На поиски вылетел вертолет Росавиации, из Хабаровска выдвинулись спасатели Амурского спасцентра. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС со спасателями. «Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями», — добавили в министерстве.