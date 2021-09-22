Афганские шииты пригрозили талибам войной, если они не воздержатся от тирании

Представители шиитского меньшинства в Афганистане — общины хазарейцев — вернутся к вооруженному противостоянию с талибами, если те не выполнят обещаний и не воздержатся от тирании.

Об этом заявил ТАСС бывший вице-президент Афганистана Мохаммад Карим Халили — лидер общины хазарейцев, одной из основных этнических групп страны.

«На сегодняшний день мы увидели их временный кабинет министров, который никак не является инклюзивным. Продолжение этого процесса неприемлемо для других политических сил и этнических групп. Нет сомнений, что такое положение дел станет невыносимым и для таджиков и узбеков, и они вместе с хазарейцами вернутся на поле битвы», — сказал Халили, отвечая на вопрос, готовы ли хазарейцы присоединиться к вооруженному сопротивлению талибам.

При этом он выразил надежду, что под давлением международного сообщества пришедшее ко власти движение «Талибан» не будет навязывать свою волю всему населению и страна избежит гражданской войны. «Мы по-прежнему прилагаем усилия и надеемся, что талибы извлекут опыт из 90-х и под международным давлением будут готовы создать инклюзивное правительство, а также воздержатся от тирании и не будут навязывать свою волю всему населению Афганистана и страна не окунется в пучину гражданской войны, как в 90-е», — заявил Халили.

«Не надо заставлять нас вступать на путь вооруженной борьбы, чтобы защитить жизни и базовые права нашего народа», — предостерег глава хазарейской общины.

По его словам, сложившаяся ситуация в Афганистана является не только внутренней проблемой, но и угрозой глобальной безопасности. «Я надеюсь, что бедность, война и наркотики с одной стороны и отсутствие легитимной системы управления, поддерживаемой народом и международным сообществом, с другой не станут причиной того, что Афганистан снова превратится в рассадник террористических группировок, которые не только разрушают Афганистан, но и угрожают международной безопасности», — сказал Халили.

По словам Халили, правительство бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани сорвало договоренности, которые были достигнуты Высшим советом по национальному примирению с представителями радикального движения «Талибан» по созданию кабинета министров, отвечающего интересам всех политических сил и этнических групп страны.

«Во время президентства Ашрафа Гани мы придерживались мирной политики в отношении талибов. Я был одним из ключевых инициаторов мирного подхода, который продвигался Высшим советом по национальному примирению. Мы договорились создать правительство, которое признавало бы права всех этнических групп и политических сил, и сторона талибов согласилась с этим. Однако правительство Гани сорвало этот план. Тайно бежав и оставив все талибам, оно создало условие для господства этой группировки».

Халили подчеркнул, что мирный процесс отвечал интересам как хазарейского меньшинства, так и всего Афганистана. «Учитывая планы по выводу иностранных сил из Афганистана и прогнозы по изменению ситуации после ухода войск НАТО, я видел в успехе и эффективности мирного процесса единственный путь решения афганского кризиса, который в конечном итоге должен был предотвратить крах системы и уничтожение достижений афганского народа, а также позволить избежать захвата одной силой всей страны и разрастания гражданской войны, убийств и кровопролития», — отметил лидер хазарейской общины.

Мохаммад Карим Халили занимал пост второго вице-президента Афганистана в администрации Хамида Карзая в 2004-2014 годах. С 2017 года возглавлял Высший совет по национальному примирению. Являясь лидером Партии исламского единства Афганистана, представляющей интересы хазарейцев, пытался решить проблему напряженности между представителями этой этнической группы и талибами путем консультаций и мирных переговоров.

Хазарейцы составляют одну из самых многочисленных этнических групп Афганистана. Большинство населения сосредоточено в провинциях Кабул (на востоке страны), Герат (на западе) и северных регионах страны. С точки зрения религии они являются шиитами-имамитами и шиитами-исмаилитами. Поскольку в Афганистане никогда не было переписи населения, точной информации об их численности нет. По словам Халили, хазарейцы шиитского мазхаба являются третьей по численности этнической группой в Афганистане. Миллионы хазарейцев за 40 лет войны покинули эту страну и живут как мигранты в Иране, Пакистане, странах Европы, Австралии и Северной Америке.

В 90-е годы хазарейцы воевали против талибов в составе Северного альянса вместе с этническими таджиками и узбеками. После прихода ко власти движения в августе этого года боевики «Талибана» взорвали установленный в провинции Бамиан (центральная часть страны) памятник лидеру шиитского ополчения Абдулу Али Мазари, который является основателем представляющей интересы хазарейцев Партии исламского единства.