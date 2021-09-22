Безос направит миллиарды на спасение планеты

Основатель Amazon Джефф Безос пообещал пожертвовать миллиард долларов для спасения планеты, сообщает Reuters.

Это обязательство — часть обещания фонда Bezos Earth Fund, который богатейший человек мира создал в 2020 году. Тогда Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов до 2030 года для финансирования деятельности ученых, активистов и некоммерческих организаций, которые борются с изменением климата.

Миллиардер считает, что изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». В 2021 году грант пойдет на природоохранные программы регионов бассейна реки Конго в Центральной Африке, северных Анд в Латинской Америке и Тихого океана. Какие организации получат финансирование, пока неизвестно.