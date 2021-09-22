Безос направит миллиарды на спасение планеты

22 сентября, 10:53

Основатель Amazon Джефф Безос пообещал пожертвовать миллиард долларов для спасения планеты, сообщает Reuters.

Это обязательство — часть обещания фонда Bezos Earth Fund, который богатейший человек мира создал в 2020 году. Тогда Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов до 2030 года для финансирования деятельности ученых, активистов и некоммерческих организаций, которые борются с изменением климата.

Миллиардер считает, что изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». В 2021 году грант пойдет на природоохранные программы регионов бассейна реки Конго в Центральной Африке, северных Анд в Латинской Америке и Тихого океана. Какие организации получат финансирование, пока неизвестно.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.