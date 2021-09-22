Делегация Израиля в ООН пропустила выступление Байдена

Во время выступления президента США Джо Байдена на открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в пленарном зале отсутствовали израильские дипломаты. На это обратили внимание журналисты мировых СМИ, освещающие мероприятие.

Речь не идет о политическом демарше. Дело в том, что 21 сентября в нынешнем году отмечается первый день праздника Суккот, и у израильских дипломатов выходной. Подобные накладки случались и ранее.

В своей речи президент не раз упомянул Израиль. В частности, Байден отметил, что до разрешения палестино-израильского конфликта по формуле «два государства для двух народов» еще очень далеко, но считает этот вариант единственным.

Президент отметил безоговорочную поддержку США «независимого еврейского государства», подчеркнув, что «два государства для двух народов» – это лучший путь гарантировать будущее Израиля как еврейского демократического государства, живущего в мире с жизнеспособным суверенным и демократическим палестинским государством».

«В данный момент мы очень далеки от цели, но никогда нельзя сдаваться и упускать возможности продвижения в этом направлении», – отметил президент.