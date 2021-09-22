Определен «самый безопасный город в мире» в 2021 году

22 сентября, 09:02

Аналитическое подразделение компании Economist Group от Economist Intelligence Unit определило самый безопасный город в 2021 году. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, безопасность долгое время была первостепенной заботой путешественников, когда дело доходило до выбора маршрута. Но в 2020 и 2021 году из-за пандемии «безопасность» обрела другие категории.

Economist Intelligence Unit оценивает каждый год 60 международных туристических направлений по безопасности: личной, цифровой, здоровья, инфраструктуре и экологической.

Копенгаген впервые получил статус самого безопасного города в мире. Он набрал 82,4 из 100 баллов. Столица Дании в 2019 году занимала только восьмое место в рейтинге.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.