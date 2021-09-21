Действие ограничений при въезде в Финляндию продлится

Финляндия намерена продлить действие требований ко въезду в страну в период пандемии коронавируса до конца текущего года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

«Правительство передало парламенту предложение о продлении действия временных положений, касающихся въезда в страну, в законе об инфекционных заболеваниях. Они направлены на то, чтобы защитить население от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом. Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее срок действия этих положений истекал 15 октября.

Согласно положениям закона, от прибывающих в Финляндию людей, рожденных в 2005 году и раньше, требуется предъявить сертификат или о перенесенном заражении, или о вакцинации одобренными [ЕС или ВОЗ] вакцинами, либо о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного перед поездкой. Тем, у кого в наличии будет только сертификат с результатами теста или со сведениями о полученном только первом компоненте вакцины, необходимо будет сдать COVID-тест в течение 72-120 часов после въезда.