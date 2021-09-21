Washington Examiner: Россия наказала президента США Джо Байдена

22 сентября, 00:31

Россия наказала президента США Джо Байдена за «политику энергетического шантажа» и тем самым доказала миру, насколько слаб Вашингтон. Такое мнение выразил обозреватель Washington Examiner Том Роган.

По его словам, которые приводит «Газета.ру», Москва якобы причастна к увеличению стоимости газа в Европе до рекордных показателей. Роган уверен, что это может повлиять на действия Байдена, который ведет «непоследовательную политику» в отношении России. Кроме того, это может стать и «прощальным подарком» для канцлера Германии Ангелы Меркель, отметил журналист.

Меркель активно выступала за сотрудничество между Москвой и Берлином во время строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Публицист в своей статье называет политику европейского лидера «слабостью, которую ценит Россия».

«Это — сигнал Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы», — написал Роган.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе: «Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе» (цитата по Trend).

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.