Парламент Ливии вынес вотум недоверия правительству

21 сентября, 23:20

Парламент Ливии вынес во вторник вотум недоверия правительству Абдель Хамида Дбейбы.

Об этом сказал официальный представитель Палаты представителей страны Абдалла Блихак.

«На закрытом заседании в присутствии спикера Акилы Салеха и двух его заместителей из 113 присутствовавших депутатов 89 проголосовали за лишение Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы вотума доверия», — приводит его слова ТАСС.

Уже последовала реакция заседающего в Триполи Высшего государственного совета (ВГС), который фактически представляет собой вторую палату парламента с чисто совещательными полномочиями. Как заявил официальный представитель госсовета Мухаммед бен Абдель Насер, ВГС «отвергает процедуру отзыва доверия кабмину, считая ее недействительной, поскольку она идет вразрез с Конституционной декларацией и политическим соглашением».

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе: «Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе» (цитата по Trend).

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.