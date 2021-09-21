Парламент Ливии вынес вотум недоверия правительству

Парламент Ливии вынес во вторник вотум недоверия правительству Абдель Хамида Дбейбы.

Об этом сказал официальный представитель Палаты представителей страны Абдалла Блихак.

«На закрытом заседании в присутствии спикера Акилы Салеха и двух его заместителей из 113 присутствовавших депутатов 89 проголосовали за лишение Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы вотума доверия», — приводит его слова ТАСС.

Уже последовала реакция заседающего в Триполи Высшего государственного совета (ВГС), который фактически представляет собой вторую палату парламента с чисто совещательными полномочиями. Как заявил официальный представитель госсовета Мухаммед бен Абдель Насер, ВГС «отвергает процедуру отзыва доверия кабмину, считая ее недействительной, поскольку она идет вразрез с Конституционной декларацией и политическим соглашением».